解決劏房問題工作組8月交建議

【本報訊】香港劏房問題嚴重，仍有約22萬劏房租客處於水深火熱中，《施政報告》去年提出成立「解決劏房問題」工作組。財政司副司長黃偉綸昨日表示，由他領頭的「解決劏房問題」工作組的各項工作已接近尾聲，將於8月內向行政長官提交建議，提出實際可行並能有序地解決劣質劏房問題的方案。

22萬租客待解困 黃偉綸昨日在社交平台表示，由他擔任組長、房屋局局長何永賢擔任副組長的「解決劏房問題」工作組，連月來廣泛聽取各界意見，又委託顧問公司走訪劏房戶搜集數據，以估算現存劏房居住人口的數量和特徵、了解劏房的居住環境等。這些資料有助設定劏房居住環境的最低標準、取締不符合最低標準劏房的策略和優次等，工作組的各項工作已接近尾聲。

住屋問題一直是重中之重。黃偉綸續說，政府推出「簡約公屋」項目，填補短期公營房屋不足的缺口。首批約4,400個單位將於明年第一季及第二季入伙，上月開始接受申請，首星期已收到逾5,800份申請，不論是市區或新界的項目都有市民選擇，證明不同地區各有需求。他稱，政府會全速興建3萬個「簡約公屋」和兩萬個過渡性房屋單位，讓輪候公屋的基層市民有改善生活環境的選擇。