第二輪運輸業外勞申請 125宗獲批

【本報訊】政府昨日公布公共小巴或客車（俗稱旅遊巴）行業輸入勞工計劃的第二輪申請結果，並將結果通知有關申請人。計劃申請期為3月25日至4月26日，期間運輸署接獲共129宗申請，涵蓋公共小巴司機及客車司機，涉及1,473個輸入勞工配額。129宗申請當中，有4宗被撤回。

申請量多於可發放配額 政府表示，經跨部門聯絡小組審核後，125宗申請均被確認為合資格申請。由於合資格的申請涉及的配額數量達1,397個，多於第二輪可發放的849個配額，政府將會按比例把配額分配予合資格的申請人。根據署方資料，849個配額當中，包括467個公共小巴司機、228個客車司機及154個跨境直通巴士司機。另外，有7宗申請因全職本地員工與輸入勞工比例未能符合要求，其申請配額數量須作出相應下調。

署方發言人表示，首輪申請的輸入勞工，有約八成已抵港。他們將在取得相關駕駛執照及完成路線培訓後陸續投入駕駛工作。政府期望第二輪的輸入勞工盡快到港接受培訓，以考取相關駕駛執照及投入工作，進一步紓緩公共小巴及客車行業人手短缺問題，維持公共交通服務的可靠性。