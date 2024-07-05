港鐵非經理級員工 加薪最高達6.15%

另設 工作表現獎 酌情特別金 45周年獎金 港鐵昨與工會商討薪酬調整方案。港鐵公布，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，加幅與去年相同。表現優秀的員工會獲發放「工作表現獎」，另有「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」。港鐵相信，是次薪酬檢討及各項措施有助吸引人才，確保薪酬福利具競爭力。有工會代表對薪酬加幅表示失望，冀港鐵未來可繼續改善員工薪酬待遇。但亦有工會表示加薪幅度可接受。

港鐵表示，公司有既定及行之有效的薪酬檢討機制，每年會審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果及同事貢獻等多方面因素，釐定薪酬調整幅度。員工的基本薪酬具體加幅，會按個別同事的工作表現而定，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，表現優秀的員工會另獲發放「工作表現獎」。

單身全職設1+1免費乘車優惠 港鐵指出，今年踏入服務香港45周年，會向合資格員工發放「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」，回饋員工多年來的貢獻。港鐵又指，會不時檢視相關津貼及員工福利安排。今年引入的福利及津貼項目優化措施中，包括為單身全職員工，增設1+1八達通卡免費乘車優惠，讓合資格單身全職員工可選擇提名一位親友，享用免費乘車福利，作為現有員工家屬免費乘車以外的新增安排。

港鐵相信，是次薪酬檢討及各項優化措施，有助公司吸引人才，確保薪酬福利持續具市場競爭力以招聘員工，為公司不同業務範疇作出貢獻，及為市民提供優質的服務。

香港鐵路工會聯合會表示，根據是次薪酬檢討結果，考績評核表現合乎標準的員工，將獲加薪4.1%（約佔人數55%）；考績評核表現高於標準的，將獲加薪4.9%（即約佔人數35%）；考績評核表現超出標準的（約佔人數10%），將獲加薪6.15%。另外，考績評核達第3級或以上的員工，可分別額外獲得相等於1.55、1.88及2.22個月薪的酌情發放一次性特別獎金。

該工會早前曾多次向港鐵表達今年薪酬調整訴求，包括薪酬調升不低於6%、發放不少於往年的獎金及設45周年特別獎金，改善夜更等多項津貼及檢討退休機制等。工會會務主任兼發言人林偉強直言對薪酬加幅失望，稱不少員工入職一兩年便離職，強調鐵路行業的專業技術含量極高，需要累積經驗，難以在市場上找到替代人手。他又希望可調整夜更津貼，並吸引年輕人加入，訂立長遠有策略的薪酬機制。

工會冀持續改善褔利留人才 香港鐵路總工會則認為，今年加薪幅度可接受，但期望港鐵公司未來繼續改善員工薪酬待遇，以挽留人才及加強勞動市場的招聘競爭力，創造更好的勞資環境和關係。工會又指，社會復常至今，港鐵人手不足問題仍未見紓緩，前線及後勤員工工作量預期將急增，認為港鐵需繼續推出有力措施，例如「年資增薪」作為挽留和吸引人才的措施，以滿足長遠發展需要。