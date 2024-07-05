上半年盛事 逾400萬人參與

【本報訊】本屆政府「以結果為目標」推展各項措施，當中包括連綿不斷的盛事。財政司副司長黃偉綸昨在社交平台回顧上任兩周年的工作，他指今年初成立「盛事統籌協調組」，爭取各類型盛事落戶，正在商談的項目已超過50個。而總結上半年，多項盛事總參與人數超過400萬，預期今年會有逾210項盛事，料可吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億元的消費額。

七欖期間 酒吧生意升五成 黃偉綸舉例，巴塞爾藝術展有約75,000名訪客，各個藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量；4月香港國際七人欖球賽，3日賽事吸引超過10萬人次入場，有個別酒吧業生意上升四至五成。大型會議展覽如「香港金融盛事周」、國際葡萄酒及烈酒商展（Vinexpo Asia）等，也帶來高消費商務旅客。

舉辦盛事離不開場地設施，啟德體育園將於今年落成，明年分階段啟用，園區面積約28公頃，有1.5個維園般大，主場館設有5萬個座位，配備開合式上蓋和空調等，可以全天候舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動。園區另外兩個場館，室內體育館設有一萬個座位，公眾運動場則可容納5,000名觀眾。園內還有大型公眾休憩用地，餐飲及商舖等配套。

另外，預計於2025/26年度落成的西九文化區另一表演藝術場地「演藝綜合劇場」（Lyric Theatre Complex），則設有可容納1,450個座位的演藝劇場、600個座位的中型劇場和270多個座位的小劇場，預期可吸引世界級舞蹈表演、百老匯音樂劇等文化藝術盛事。而位於馬鞍山附近，私營企業營運的西沙GO PARK，佔地約130萬平方呎，提供室內及室外多項體育設施，包括可容納約1,500人的室內表演場地，亦剛於上月開始分階段開放。