中環海濱 5充氣世界名勝 夏夜幻彩留倩影

巨石陣變彈床 免費任玩觀光 中環海濱今日起至8月11日，將舉行一年一度的《SummerFest@Central 中環夏誌》，現場設有5座巨型充氣「世界奇觀」供打卡，當中，「英國巨石陣」更具彈床功能，不但可供觀賞，參加者還可玩樂，活動免費入場。上述充氣裝置全部均是純白色，一度引起議論，活動策展人區瑞蓮昨日回應指，「充氣奇觀」由世界知名生成式人工智能藝術家設計，用上「全部顏色的結合」的白色，主辦機構只在實現設計上作微調。她又提到，晚上會利用不同顏色燈光投射在「奇觀」上，讓其變成「幻彩」顏色。

5大「世界奇觀」包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，其中最高「比薩斜塔」達13.5米，約3至4樓高。

運動祭試玩新興球類 主辦方表示，因應奧運將至，希望為港人帶來世界著名、同時較少人看過的名勝。除了充氣「打卡位」，亦有「中環夏日運動祭」，提供多種新興球類試玩等活動。主辦機構董事總經理David Rule又提到，活動期間，特定日子會有超過25項活動，涵蓋文化、音樂、市集等。

充氣擺設或會「漏氣」，同時入夏後天氣變幻不停，區瑞蓮表示不擔心活動受影響，她指出，今年已經是機構第8年舉辦相關活動，具備充足經驗應付惡劣天氣。

而是次活動中，「充氣奇迹」並非密閉式充氣，而是不斷充氣，不會輕易「爆開」，亦已做好準備應對「漏氣」問題。她續指，過去活動平均有十多萬人參與，預期今屆人數與以往相若，主要希望吸引本地人。