低空經濟 議員籲科學園西九試飛

【本報訊】低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。政府早前稱正積極推動低空經濟發展，以無人機載貨為起點，由近至遠、由輕至重方式循序漸進推行試點項目。議員陳紹雄表示，政府應進取一點，建議可借鏡內地及歐美的經驗，於科學園或西九龍作試點。

陳紹雄昨日在電台節目表示，內地、歐美有很多經驗可讓香港借鏡，譬如電動垂直升降飛行器、載人觀光旅遊、城市管理及勘察等，政府應進取一點，不應被人感覺「由零開始」，建議在大埔科學園作升降試點，以無人機運載小食飲品到大埔海濱長廊，亦可在西九龍海濱載貨到港島區。

宜就禁飛區拆牆鬆綁 他又建議，港府應重新檢視禁飛區，期望政府成立小組作跨部門統籌，認為香港只需要做好經驗累積參考後，第一件事便需拆牆鬆綁，尤其現時法例並不容許較大型、250公斤以上載人或載貨的無人機運行，故要在法律及法規上做工夫。

智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛則認為，推動低空經濟方面，本港已較落後，當局應拆牆鬆綁，主動出擊，將推動項目的優先次序交由市場決定。至於被問到本港有否足夠「低空經濟」人才，他指不擔心，因為香港做「低空經濟」的技術及相關應用場景，基礎條件相信一直都完備。