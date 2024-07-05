調查：初小壓力源自同儕 高小多涉升中

【本報訊】本港學生不僅面對課業壓力，人際關係壓力亦不容小覷。保良局田家炳小學（田小）日前舉辦了「精神健康日2.0活動」，旨在重溫和鞏固學生所學的情緒管理技巧。其次，校方還就校內學生情緒壓力進行調查，了解學生壓力的來源。田小表示，調查能更精確知道學生面臨的壓力，能針對性進行介入。另外，學生亦有親述自己的壓力及解壓方式。

田小日前調查發現，初小學生主要感受到的壓力來源是「同儕關係」和「家庭問題」，其次壓力來源是處理功課，惟考試壓力相對較小。而高小學生們面對較大的壓力來源包括「情緒管理」和「升中壓力」，平日處理功課也是他們的一個重要壓力點，但考試壓力相對較小。

在家長方面，調查結果顯示他們認為處理子女情緒壓力較為重要，普遍較關注子女「情緒管理」問題，但家長對家庭問題對學童的影響，則不太被看重。

田小校長陳詠賢表示，調查能讓學校更清楚的知道學生的需求和壓力，可制訂更有針對性的支援計劃和措施，支持學生的心理健康。如針對初小學生，可着重加強同儕關係的建立和促進健康家庭氛圍，同時提供適當的功課管理指導。對於高小學生則可以提供情緒管理的培訓和升中準備的支援，持續提供功課壓力的管理方法。

學生分享游泳畫畫紓壓 小六學生呂映瞳表示，自己就快升中學，比較擔心之後的考試會失手，也擔心自己在全英中學難以跟上教學，學業方面壓力較大，而自己釋放壓力的方式主要是游泳和玩水，浸在水中的感覺能讓自己感到十分放鬆。另一就讀小二的學生邱凱晴表示，自己面對考試時會有很大壓力，擔心不能取得高分。而邱凱晴自述，主要的紓壓方式就是畫畫及參與一些學校組織的遊戲，通過轉移注意力讓自己面對考試時壓力不會很大。