浸大持續學院收近萬申請 爭2700額

【本報訊】中學文憑試將於7月17日放榜，除了經聯招入讀八大資助課程外，自資課程亦是不少考生的出路。香港浸會大學持續教育學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰表示，2024/25學年總學額約2,700個，截至6月30日已收到接近10,000份申請，較去年上升21%，其中多個課程反應相當熱烈，尤其是「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」及「護理學學士（榮譽）學位課程」。

幼教護理學課程大熱 鍾續指，過去3年平均有近九成副學士畢業生成功銜接學士學位課程，47.6%學生更升讀政府資助學士學位課程，過去3年「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」畢業生就業率接近九成；「護理學學士（榮譽）學位課程」今年則有70位畢業生，向香港護士管理局註冊並獲發有效執業證明書後，即可正式從事護士專業。

香港浸會大學持續教育學院護理教育總監梁淑琴補充指，課程設96個學額，學生畢業後獲不同醫院聘用，例如約一成學生會加入浸會醫院工作，另外亦有不少學生在學期間透過留時學護（TUNS）於不同醫院實習，不少醫院均表示願意在計劃完結後繼續聘用相關學生。

香港浸會大學持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒發基礎教育總監李南玉則指出，「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」設120個學額，她強調收生不單止視乎學生的成績，亦要求考生有一定的表達能力，同時要具備有禮及守時等特質，來證明有成為幼稚園教師的潛質。

另外，持續教育學院將於2024/25學年新增兩年全日制「藝術科技設計高級文憑」，課程結合資訊科技、藝術及傳播學，以跨學科手法結合，並着重培訓學生的設計思維及解難能力。課程會教導同學用延展實境、虛擬實境等媒界進行創作，同時亦有不同企業及機構的實習機會。