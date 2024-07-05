326名 DSE考生 接受大學直接錄取

【本報訊】中學文憑試快將放榜，政府昨日公布第3屆直接錄取計劃錄取人數，八大共向超過300名學生發出錄取通知書，逾198%學生接受錄取，將在9月入讀其所選課程。另外，第4屆直接錄取計劃將於之後開放，供2025年9月升學的學生報名。

八大共發332通知 第3屆直接錄取計劃共收到來自405間中學合共777份有效提名。參與計劃的八所大學教育資助委員會（教資會）資助大學於過去數月為獲推薦學生安排面試，並仔細考慮每位學生的特質。各大學在2024年香港中學文憑考試（文憑試）成績公布前，向332名學生發出直接錄取通知。

326名學生接受錄取，於今年9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程，課程涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文學科、商科等。有3人將修讀法律，4人修讀運動與科學，另有57人修讀理學，55人修讀商科等。

第4屆直接錄取計劃將開放予應考2025年文憑試，並於2025年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加。政府在2021年推出直接錄取計劃，作為對學校課程檢討專責小組提出提高大學收生靈活度建議的回應。8所教資會資助大學指定了超過220個公帑資助學士學位課程參與第3屆直接錄取計劃。