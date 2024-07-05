黑中介宣傳「只需35萬元直通港大」

【本報訊】名校學位有價，港大經管學院昨日披露有最少30名碩士生的學歷涉造假，批評有黑中介宣揚絕無根據報讀港大的計劃，又斥有關中介暴利程度相當驚人，若該院最終徹查近百人學歷的話，中介行業或從中牟利4、5,000萬元，故要嚴厲打擊黑中介。本報翻查內地社交平台小紅書，發現仍有中介公司宣傳「只需35萬元便可直通港大」的貼文，強調即使是「學渣」（即學習成績差的人）也可報讀。

相關貼文寫明申請人可報讀港大本科、研究生課程等，即使有關人士成績平平、靠自己的分數難以申請港大；有語言學習困難，考不到雅思托福者；甚至不想浪費一年時間讀預科者，均可參加該公司的直通港大的升學計劃，未計算學費及生活費的開支是35萬元。

成績單學位證真嘅一樣 港大經管學院指，該院調查發現有中介宣傳絕無根據的升學計劃，該院調查發現的一宗假學歷個案，涉一名在美國一大學讀書的學生，想申請該院碩士課程，但恐自己的學歷不足夠或不能成功申請，遂委託中介辦理，本以為對方只是代他包裝學術經歷，豈料中介竟為他偽造了紐約大學優秀學生（top student）的成績單及畢業證書，該名學生成功獲港大經管學院取錄。學院其後徹查事件時，再翻看那套來自「紐約大學」的資料，仍發現「成績單、學位證、信封、封條都跟真的一樣」。直言「黑中介」造假手法爐火純青，且隱蔽性極強，徹查時遇上不少難題。