50萬買假學歷穿崩 港大料涉100碩士生

中介「保錄取」吸金 兩內地女就擒 香港大學經管學院有學生涉假學歷事件愈揭愈多，該院昨日公布，正全面調查在讀碩士生的學歷證明及相關文件後，已發現約30學生學歷涉造假，全部均為中國人，學院院長蔡洪濱預料，最終或查出80至100名學歷造假者，現正商討如何處理該批學生。該院發現，有中介機構與學生簽訂「保錄取」合約，開價50萬元助學生報讀港大，警告有關人士：「付50萬中介費及50萬學費、生活費後，得到的不是港大文憑，而是一個犯罪紀錄，甚至牢獄之災」。執法部門已於6月22日及前日拘捕兩名年齡分別為24歲及34歲的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」 及「向入境事務處人員作虛假陳述」。據了解，她們持雙程證，於出入境時被捕。

24歲被捕女子已被暫控一項「行使虛假文書」罪，案件已於6月24日在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊，而另一名34歲被捕女子則現正被扣留調查。

今次港大發現大規模學歷造假事件只是冰山一角，內地媒體指，本港中文大學、理工大學、香港都會大學都曾發現這類個案。蔡洪濱直言假學歷事件對院校的影響很廣，一旦事件蔓延到海外，將對中國留學生群體的學術誠信產生很大的負面影響。

全為海外學歷中國人 港大披露徹查事件的始末（見表），指經管學院去年秋收生後，已發現個別學生的學歷涉造假，曾取消了個別人士學籍。今年五月主動發起全院徹查，經多渠道查檢後，發現這次被調查出的假學歷主要來自海外高校，涉案學生全部均為中國人，中介則來自內地及海外不同地區。至於內地及香港學生的學歷全部屬實。

蔡洪濱指，不法中介以假亂真的手法到了驚人的地步，今次的覆查抽查了六成學生、共1,500多份材料，亦未能發現作假痕迹。

查1500材料未揭痕迹 學院正與中國教育部的留學服務中心合作，付費為所有以海外本科學歷申請入讀的學生進行學歷學位認證，持內地本科學歷的學生則需提供中國高等教育學生信息網的認證資料。

在2023年入學港大經管學院的碩士生中，有60%學生於本科畢業於內地以及香港本地高校，其餘40%則來自海外高校。他又透露，其他學院亦發現了個別以假學歷入學的個案，學校收到報告後內部處理，取消學生的學籍，但經管學院認為對於「黑中介」以及希望鋌而走險的學生家長難起震懾作用，故下定決心徹查事件，要求學生積極配合調查，如學生曾聘請中介則要求他們盡快提供合約，以便向報案時報告案件詳細情況。

蔡續稱，今次調查的重點是打擊黑中介，從法律上追究責任。又強調已加強學生學歷的審核，將要求學生提交第三方平台的學歷認證，部分亦會進行面試考核。

港大揭發假學歷事件簿