綁匪威脅短訊 網上離奇曝光
【本報訊】將軍澳3歲男童遭綁架獲救。執法人員在前日下午4時半接獲報案，而當日傍晚社交平台Facebook及網上討論區已有疑似綁架消息流出。雖然相關貼文在短時間內已被官方刪除，但有網民早已截圖留底。其中一張圖片是一張以簡體字印上「想小朋友安全不可報警」字樣，並着男童家長下載Telegram以聯絡一個帳號的紙張。有多名網民聯絡上述帳戶，甚至直指家長已經報咗案。
另一張對話截圖所示，綁匪向男童家人勒索66萬泰達幣USDT（市值約514萬港元），並指示他們將虛擬貨幣存入指定加密戶口，稱「見不到USDT到帳不會再上線」。泰達幣是一種資產支持的加密穩定幣，1幣值約7.8港元，價格穩定。
索虛幣避追蹤難如願
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以往虛擬貨幣主要在網上交易，難以追蹤，因而令不法分子、販賣軍火等偏向使用加密貨幣交易；但時至今日加密幣可以在交易平台上進行買賣，平台會進行規管，轉出轉入皆有紀錄，變相並非無法追蹤。
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