綁匪威脅短訊 網上離奇曝光

【本報訊】將軍澳3歲男童遭綁架獲救。執法人員在前日下午4時半接獲報案，而當日傍晚社交平台Facebook及網上討論區已有疑似綁架消息流出。雖然相關貼文在短時間內已被官方刪除，但有網民早已截圖留底。其中一張圖片是一張以簡體字印上「想小朋友安全不可報警」字樣，並着男童家長下載Telegram以聯絡一個帳號的紙張。有多名網民聯絡上述帳戶，甚至直指家長已經報咗案。