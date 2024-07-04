食肉菌感染大增 怪病多聞者驚心

自經歷過世紀新冠疫情後，儘管各地皆提升對傳染病的應對，惟天下並不太平，即使新冠已算平息，其他惡菌怪病依然爆個不停。由今年1月至6月初，日本爆發977宗「食肉菌」感染個案，為去年同期的近3倍，也創下有紀錄以來新高。香港同樣好不了多少，今年首5個月已錄得99宗食肉菌感染個案，且呈上升趨勢。早前已有港男遊日期間感染此惡菌死亡，反映絕對不能掉以輕心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，食肉菌即甲型鏈球菌，主要透過飛沫傳播及傷口接觸進入人體，大多數情況下只會引起輕微感染，如皮膚傷口或喉嚨發炎，但仍有少數個案可能演變成侵入性感染，出現肺炎、腦膜炎，嚴重可致中毒性休克、壞死性筋膜炎。他指出，本港的食肉菌感染數字呈周期性波動，疫情前每年個案高達1,500至2,000宗，疫情期間因防疫措施而顯著下降，惟解除後旋即上升，呼籲市民保持良好衞生習慣，注意處理傷口，如有感染要盡快求醫，到日本旅行亦宜在人多地方戴口罩。

「食肉菌」並非甚麼新鮮事，過去本港偶有嚴重個案，多因被海產割傷而受感染，部分病人甚至須截肢保命，對兒童、老人或長期病患者的威脅最大。儘管抵抗力正常的成年人嚴重感染的風險不高，但正如專家指出，甲型鏈球菌有超過250個品種，且會出現周期性的轉變或變異，一旦病毒變異令傳染性增強，後果如何實在無人說得準。

新冠病毒就是前車之鑑，病毒株不斷變異，令傳染性和殺傷力大大提高，奪去全球多條人命。教訓就在眼前，若因為世紀疫情漸次平息而對防疫漫不經心，隨時得不償失。單是日本的食肉菌感染個案，死亡率高達三成，令日本當局非常警惕，但仍未知道病例暴增的原因。日本是港人最熱門的旅遊勝地，豈能不謹慎視之。何況香港同樣以海鮮等美食聞名，市民在揀選和處理海產時必須小心。

除了食肉惡菌令人提心吊膽，本港流感高峰期又異乎尋常地延長，期間奪去多條幼童性命，似乎對兒童殺傷力特別大，令人惴惴不安；至於早前一名曾接觸金山郊野公園野生猴子的港男，證實感染猴疱疹病毒，為全球極少數確診病例之一，同樣令人震驚。這些年來，香港在疑難雜症方面「表現突出」，早已創下多個恥辱性第一。包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。日本向以乾淨衞生著稱尚且疫症不斷，香港公共衞生一向烏煙瘴氣，港府防疫又屢屢一塌糊塗，一旦再有新型病毒大流行，死得人多絕非危言聳聽。

明乎此，港府絕對不能麻痹大意，更不能一味自吹衞生黑點大減而自我感覺良好。須知病毒春風吹又生，奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，本港經濟下行，一旦又爆疫症，後果必然是災難性。