笑看天下：已成過河卒 一於向前

今年係大選年，以美國總統大選最為矚目。81歲嘅拜登在首次總統辯論表現叫人慘不忍睹，遭到輿論、黨友無情抨擊；被視為親民主黨嘅《紐約時報》，一眾知名專欄作家如克魯明、佛里曼等都撰文叫拜登退選，甚至連一向對特朗普劣評的英國《經濟學人》也同樣叫拜登「不如歸去」！

然而，拜登嘅家人據云依然支持佢參選；而兩人將於9月10日展開第二場辯論，屆時拜登會否回勇？大家不妨稍安毋躁，等多一會！按規矩民主黨將喺8月19至22日舉行全國代表大會，屆時才會確認拜登是否總統候選人。之不過，有消息指民主黨計劃早至今個月中正式提名拜登為總統候選人，亦有報道指拜登團隊正等候更多民調數據，研究是否需要調整競選策略。要言之，目前消息滿天飛，都唔知信邊個！

民主黨軍心不穩可以了解；據云拜登嘅競選團隊為安撫重要金主而疲於奔命，直到周一晚，其競選團隊主席急電超過500名捐款者，試圖安撫支持者嘅憂慮和對拜登能否當選嘅質疑。媒體引述匿名者透露，65名回應訪問嘅捐款者中，約74%認為民主黨應有B計劃，即競選正副總統的新人選；支持拜登繼續參選嘅只有15%，不確定的佔11%。惟拜登團隊於備忘錄就話，其所得民意調查於辯論前後並無大變動，上一屆支持拜登嘅大多數選民，儘管對拜登表現看法負面，但仍打算投票給他。

事實上，早前有調查亦指，認為拜登和特朗普都不討好嘅「雙重厭惡者」，人數升至歷史新高，佔選民四分之一。距離大選日不過約4個月，根本難再推甚麼B計劃，如無意外應該重演上屆戲碼，與其投給一個大話精，倒不如投給一個算是好人的呆者！