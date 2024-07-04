撥亂反正：替補大熱竟是奧巴馬

美國現任總統拜登在首場選舉電視辯論一敗塗地，激發一眾不想見到共和黨候選人特朗普再次上台的民主黨人及左翼媒體，紛紛要求他自行退選，讓民主黨換人再戰。但問題是可換甚麼人出戰？這些替補人選的勝選機會，即是擊敗特朗普的機率，是否比拜登為高？

第一個大家想到的替補人選，自然是拜登的競選搭檔，現任副總統賀錦麗。但此前已分析過，她是一位女性，有色人種，立場左傾，這些都不利她在全國性選舉中爭取最多的選民支持。更致命的是，賀錦麗近年長期被投閒置散，全無表現，支持度比拜登更低。況且她自己也不會想頂替拜登出戰，因為她擔任總統的最好機會，就是拜登當選連任，然後在任期中途因健康理由辭任甚至去世，這樣她便可以副總統身份自動坐正，因此估計她會全力支持拜登繼續參選。

另外幾位媒體提過的可能人選，可說是各有所長，同時也各有缺點。當中包括多位女性及有色人種，支持層面較偏較窄，做個州長或副總統還可，但難以擔大旗出任總統。幾位白人男性人選則略嫌太年輕及全國知名度不高，當中還有一位同性戀者。事實是由拜登首度參選總統至今天爭取連任，民主黨內部找了5、6年都找不到更好、更年輕的人選，怎能期望在餘下5、6個星期（民主黨黨代表大會舉行前）會有全新的大發現呢？

亮麗新人欠奉，有人就試想循環再用，看看能否從「倉底」撈回老將復出參選。有人提到民主黨前總統克林頓的夫人希拉妮，她原來「只有」76歲，比拜登和特朗普都年輕，但其政治能量似乎更早已耗盡。也有人想起奧巴馬，但不是指特朗普之前那位民主黨總統，而是其妻米歇爾‧奧巴馬。明日再談。