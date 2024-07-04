冰鑑春秋：殺雞儆猴？常態執法？

澎湖漁船「大進滿88號」在距離大陸11.2海里處捕小管，遭大陸海警登船檢查，旋即連船帶人押往福建頭圍，震驚了台灣各界。而對大陸是單純違反禁漁期捕魚而抓人，還是衝着賴清德的「新兩國論」而來，也引起各方議論。

大進滿88號被登船搜索的水域，是澎湖漁船釣小管的傳統漁場，過去在大陸禁漁期，澎湖漁民在此作業也從未受干預，這次在周邊數十艘漁船眾目睽睽下，大進滿88號被帶走，殺雞儆猴之意頗明顯，但要儆的是哪一群猴？便至少有兩種解讀。

有人認為，大陸漁民受到禁漁期制約不能捕魚，台灣漁民卻享受「特權」，過去兩岸和平可以忍讓，現在金門衝撞事件懸而未決，自然不願再忍，所以按章執法，以安撫大陸漁民的不滿，這裏的猴指的是漁民。另一種觀點則是不僅台灣對金門事件沒有善意回應，賴清德還更往台獨前進，所以大陸藉嚴格執法出招，要看民進黨政府如何回應。在這個層面，猴子就變成賴清德了。

但了解民進黨的人都知道，民進黨跟大陸交涉固然一籌莫展，但刺激民眾「抗中保台」的情緒，卻是拿手好戲。而若是在野黨沒有跟着一起譴責大陸，那更會被打成「通敵賣台」的中共同路人！就算在野黨也批評大陸，一樣會被民進黨冷嘲熱諷，無論怎樣，民進黨都穩賺不賠。

其實綠營的這種伎倆，這麼多年下來，大陸方面應該也知之甚詳，所以，與其說大陸想要藉此殺雞儆猴，不如說大陸正按照自己的步驟推動對海域執法的正常化與常態化。若民進黨有善意回應，自然可以通融，若民進黨仍執意衝撞，那就毫不手軟，該怎麼辦就怎麼辦。只是在這樣的態勢下，台灣漁民的權益，恐怕就此要被犧牲了。