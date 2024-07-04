橫眉冷看：網紅讚嘆中國成就

中國要刺激旅遊業，近日大量開放外國旅客來華的免簽證，不少海外網紅立刻聞風而至。這些人不來則已，到來後大都感到驚訝，原來這個竹幕國家非但不封閉、落後，反倒十分先進，在好些領域，還趕在西方國家的前頭。

外國網紅們稱讚的，不獨是中國的硬體建設，還包括國民素質和社會治安。過去，不少海外媒體都將中國人描述成粗鄙、野蠻，也不講究衞生，但一眾KOL親臨其境，卻發覺現實全然不同。他們十分詫異，為甚麼街頭如此清潔乾淨，為甚麼路邊甚少見到拾荒者，為甚麼中國人大多會對遊客笑面迎人？還有，為甚麼凌晨一、二時走在街上，人們都不必帶自衞武器，更不必發足狂奔，急着趕回家？

北京致力開放旅遊業，看來方向是走對了，與其讓國務院發言人不停澄清外國的抹黑言論，倒不如將大門打開，將客人迎進來，讓他們用自己的眼睛去看，也讓他們用自己的嘴巴，去講中國故事。這樣的做法，不但對外國人管用，對台灣人也同樣管用。

台灣有個年輕的網紅叫鍾明軒，本來應是「親綠」分子，前總統蔡英文在競選期間，也要蹭他的熱度，特地邀請對方到總統府，替自己做訪問。早前鍾明軒首次到中國大陸旅遊，對大江南北的建設成就十分驚嘆，更打從心底裏高呼，自己很喜歡中國，也很喜歡中華文化。鍾明軒此舉，自然招致綠營粉絲群起而攻，說他是叛徒。對於外面的指摘，小伙子滿不在乎，說自己只是表達真實感受，並沒有收過一分錢，去做大陸的代言人。這小子着實口才了得，近日更幽默地向綠營粉絲反嗆，他說：我喜歡中國，你可以不喜歡，咱們之間嘛，是互不隸屬！