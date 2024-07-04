筆下風雲：戲子總統心慌慌

拜登輸掉首場總統選舉電視辯論後，特朗普回朝的呼聲高唱入雲；與此同時，跟拜登殊途同歸的法國總統馬克龍，就着歐洲議會其中間派政黨選舉失利，忽然政治豪賭解散國會重新選舉，詎料首輪投票被極右政黨領先，情況跟歐洲議會選舉大同小異，馬克龍除了要面對共治政府，甚至會失掉下屆總統寶座。

美法作為兩大最支持烏克蘭跟俄羅斯戰下去的國家，對烏投入大量資金，馬克龍甚至豪言可以派兵出戰，絕對不能讓俄羅斯侵佔歐洲云云。可惜這位靚仔總統中看不中用，現在面對國會選舉首輪敗仗，猶如泥菩薩過江自身難保。連總統之位都未必坐得穩，空有反俄的雄心壯志又有何用？

馬克龍政敵瑪琳勒龐領導的極右翼國民聯盟行情看漲，其對俄烏戰爭取態未明，但她明言成為大多數黨後可取得部分軍事決定權，暗示會阻止政府大力援烏。至於特朗普，早就揚言上台後只需24小時就會結束俄烏戰爭，同時認為普京無意侵略歐洲，抨擊拜登政府花了太多美國人的錢在烏克蘭戰場上。

尤有甚者，正在訪問基輔的匈牙利總理歐爾班跟澤連斯基會談後表示，已建議澤連斯基考慮在和談前停火，認為停火將加快俄烏和談步伐。匈牙利目前是歐盟輪值主席國，其發言反映歐洲並非一致反俄，停戰的聲浪愈來愈響亮。

很明顯，在右傾浪潮席捲西方之際，一旦拜登敗選下台，以及歐洲右翼政黨掌權，俄烏戰爭便會出現變數。目前澤連斯基可謂心急如焚，要是特朗普重新執政並兌現停戰承諾，歐洲自然對烏克蘭也沒戲唱，戲子總統不僅再無油水可撈，還隨時要流亡國外，下場肯定十分悽慘。為了自保，他不可能再擺高姿態，必須及早坐下來和談。