強詞有理：叛亂政權

中國駐法國大使盧沙野日前關於台灣問題的言論引起關注，台灣綠營氣急敗壞，藍營反應也激烈。他是這樣說的，當前台灣的分治狀態是上世紀中國內戰的遺留問題，中國的內戰尚未結束，現今在台灣的政權是中國版圖中的一個叛亂政權，中國政府隨時有權利驅逐這個政權，收回治理權。

盧沙野將台灣當局稱為「叛亂政權」，這種說法似乎前所未有，正如較早前中國國防部長董軍把台灣軍事力量稱為「台獨武裝」一樣，震撼性不言而喻，難怪台獨分子惶惶不可終日。其實盧大使並沒有說錯，台灣問題確實是歷史遺留下來的問題，是內戰的一部分，過去大陸一心想爭取和平解決，不希望令對岸同胞太難堪，所以一直保持克制，沒有太多激烈的語言。但時移世易，如今民進黨當局全面倚美謀獨，賴清德一上台就宣揚「新兩國論」，執意一條道走到黑，大陸自然沒有必要再客氣。

外媒將盧沙野這番言論解讀為中國大陸即將開戰的信號，雖然不無煽風點火的味道，但也不能完全排除可能性。大陸本來未必有動武的打算，也未必有所謂的時間表，但架不住台獨勢力一再玩火，和平統一的希望愈來愈渺茫，大陸就不得不考慮採取斷然措施。有人總是強調對台動武將會付出沉重代價，包括可能導致美軍及其盟友介入、可能遭受西方集體制裁、可能拖慢民族復興進程等等。這些道理人人都懂，但相對於維護國家主權統一和領土完整，代價再大也在所不惜。

反而美國不得不認真考慮軍事介入台海戰爭的後果，它真的能夠承擔任何代價嗎？須知今時不同往日，中美實力此長彼消，解放軍日益強大，美軍在亞太地區已沒有多少優勢可言。尤其是面對解放軍門類齊全、數量龐大的各式導彈，不僅台軍無從抵抗，美軍也無能為力。美軍軍頭揚言要轟炸中國沿海城市，不過是虛言恫嚇，朝鮮戰爭時美軍尚且不敢大規模轟炸中國城市，何況是今天。退一萬步說，假使美軍真的轟炸中國沿海城市，解放軍必然反擊，美軍在亞太地區的基地固然保不住，美國本土也未必安全。

無論是盧沙野將台灣當局稱為「叛亂政權」，還是董軍將台灣軍事力量稱為「台獨武裝」，都充分展示了北京的自信。賴清德之流千萬不要誤判形勢，否則日後連逃命都來不及。