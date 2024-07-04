龍吟虎嘯：莫讓人以為北京怕誰

中國和菲律賓的國力、軍力極為懸殊，完全不在一個舞台上。中國僅憑海警船（配有直升機及其他重武器）及海上民兵，就能打垮菲律賓的陸海空三軍在南海諸島礁上的挑釁、挑戰。正因為太過懸殊，菲律賓太不經打，中國反而要一直對它「小心客氣」，對它盡量克制，不能讓人覺得咱們「恃強凌弱」，「大人欺負小孩」。

馬尼拉似乎看清了這點，就像一個被縱壞頑劣的兒童一樣肆意撒野，以為北京不敢、不能打它的屁板，非要撒潑打滾、不把事情鬧大絕不罷休。更重要的是，山姆大叔當後台、擺陣勢，竄騰着菲律賓亮出它那點可憐巴巴、落伍80年的「傢伙」，跟中國叫板，舞刀弄槍。中國若再不給它點兒顏色，敲打敲打它，助長它的氣燄，破壞搗亂事小，讓全世界誤以為北京怕了有山姆大叔支持菲律賓，不敢維護國家主權和安全，那就事大也。

因此，該出手時要出手，該要教訓菲律賓時要教訓，該打美國臉時要打臉，於是我們看到中方對菲律賓在仁愛礁等的挑釁「有限度動手」。中國南部戰區出動4艘055「大驅」、兩艘052D「大驅」、兩艘054A「大驅」、一艘075型兩棲攻擊艦、一艘071型兩棲船塢登陸艦、一艘901型大型綜合補給艦，前往南海仁愛礁一帶。中國海軍的這個編隊配置，當然是為了針對美國，可以對付美國一個航空母艦打擊群。緊接着，中國山東號航母又出現在菲律賓呂宋島以西海域約200海里。

誰都知道，那些日子美國正氣勢洶洶地率領29個國家，進行針對中國、要在台海、南海和中國一較高下的「環太平洋軍演」，菲律賓被「鼓舞」得張牙舞爪。這就是菲國當局的可悲——兩隻大象在草地打架，最受損害的是草地。不過，中國是泱泱大國，是不稱霸、維護和平的大國。中國前駐美大使崔天凱表示，中菲人民有很友好的感情，如無外部勢力介入，中菲關係要比現在好得多，希望中菲能排除外部干擾，回到健康發展軌道。