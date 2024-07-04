深中通道乘客落車打卡 司機罰款扣分停牌

【本報綜合報道】深中通道通車首日，由於太多人使用新通道，加上有駕駛者和乘客違規停車落地打卡，引致大塞車。網上瘋傳照片顯示，一名穿拖鞋的女子坐在露營椅上，手拿飲品觀看風景，惹來大量網民批評。廣東省中山市公安局交通警察支隊前日發布消息稱，對涉事車輛的司機罰款兼扣分，同時扣留其駕駛執照，需要重考。

全日監控打擊佔用應急車道

照片中的女主角表示，沒想過事件會在社會上引起這麼大的轟動，感到很抱歉，又希望自己的行為會讓他人引以為戒。至於拍照的男司機稱，當時自己在拍人，誰知自己也被別人拍了。中山交警指，該司機違反了兩條交通規則，包括該車因在應急車道停車拍照觀景，被罰款200元（人民幣‧下同，約217港元）並扣9分；另由於該車車牌被遮擋，同樣罰款200元和扣9分。交警扣留司機的機動車駕駛證，同時開具覆考通知。該司機表示，現在想起來覺得很後悔，不應盲目從眾，也不應遮擋車牌，日後開車時會更深明要遵守交通規則。