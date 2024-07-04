「嫦娥五號」採樣 理大獲逾400毫克月壤

【本報訊】理工大學昨日通過審核成功獲得由中國「嫦娥五號」所採集的月球土壤樣本，共接收月壤樣本逾400毫克，包括表面樣品及深層樣品，將深入研究月壤結構及當中水含量等。理大續指，計劃申請「嫦娥六號」所採集的月球背面的月壤樣品，期望對比月球正面與背面的月壤，進行分析並加以研究。

研究結構及水含量 香港理工大學成功通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，獲得由中國嫦娥五號所採集的月球土壤樣品，樣品包括400毫克月球表面鏟取的樣品及42.6毫克的深層鑽取得樣品。兩份樣品現正存儲在校內的月壤儲存及分析系統。將利用一體式多功能原位分析設備，使研究人員毋須離開儲存環境下，展開月壤深入分析研究計劃。

理大深空探測研究中心副主任吳波表示，是次研究會將方向聚焦在月壤中找水，研究月壤中熔結碎屑的微觀結構、熔結碎屑中的水含量及來源和水含量及來源。研究成果之後會在研究太陽風注入產生的水資源分析及月球和其他無大氣天體表面土壤形成，提供參考。他續稱，根據嫦娥五號的分析，採樣區域的月壤含水量可能是在一噸月壤中含有120克水。

另外，理大科研團隊早前藉表取採樣執行裝置，輔助中國「嫦娥六號」完成史上首次在月球背面表土採樣，該中心主任容啟亮稱，會爭取獲得「嫦娥六號」月壤樣本，以比較月球背面、正面月壤樣本的分別，為人類認識月球及太空作出更多貢獻，並相信團隊有相關研究基礎，可帶來優勢。