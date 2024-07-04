運輸署11‧18起收集車主電子聯絡方式

【本報訊】運輸署將由今年11月18日起，向登記車主、駕駛執照及各類牌照和許可證的持有人，收集電郵地址或電話號碼，讓執法部門可以電子方式發出定額罰款通知書，以準備明年實施電子交通執法。當局表示，執法部門正積極為新的電子交通執法系統、專屬網站及手機應用程式進行最後測試，並在推行前向公眾作出足夠的宣傳教育工作，預期今年第4季透過附屬法例，訂定開始推行電子交通執法的日期。

為明年電子交通執法準備 立法會上月19日三讀通過《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》，將允許以電子方式發出交通違例事項定額罰款通知書，並要求登記車主、各類牌照、許可證及駕駛執照持有人，在向運輸署申領牌照或許可證時，提供電郵地址或電話號碼。政府預計措施可節省約2.47億元。政府目標於明年內逐步推行告票電子化，以及分階段推出「電子交通告票平台」的不同功能。

運輸及物流局局長林世雄早前表示，實施新例初期，執法部門除了以電子方式發出告票外，亦會於現場打印告票副本，並固定在涉事車輛或當面交予掌管汽車的人士。部門又會郵寄實體繳款通知書，並推出專屬網站和手機應用程式，讓登記車主和司機可隨時隨地登入，查閱告票及繳交罰款。他又稱，政府會採取措施防止利用電子告票作詐騙行為，強調電子告票內不會包含任何超連結，告票內容亦會包括具體資料，例如票控日期、時間及地點等，協助市民識辨真偽。