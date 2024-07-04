處長郭俊峯帶隊到體院打氣 入境處助運動員登記非觸式e-道

【本報訊】2024年巴黎奧運即將開鑼！為了令香港運動員出外比賽集訓時過關更快捷方便，入境事務處處長郭俊峯前日率領資訊系統部同事到香港體育學院，為運動員打氣之外，亦藉機會向運動員推廣使用「非觸式e-道」，並即場講解及協助登記。

出外比賽集訓過關更便捷 非觸式e-道可以在入境處總部及各管制站e-道登記處登記使用。除此之外，合資格的香港居民可免費下載「非觸式e-道」流動應用程式到流動電話，並在辦理登記前，先在流動電話安裝「智方便」流動應用程式，完成相關的登記手續以供「非觸式e-道」流動應用程式核實身份。11至17歲合資格的香港居民必須取得父、母或合法監護人同意，方能完成登記。

已登記非觸式e-道的香港居民可開啟「非觸式e-道」流動應用程式，將e-道二維碼放在「非觸式e-道」前方的二維碼掃描器。掃描完成後，便可進入e-道。進入e-道後，使用人士須站在標示的位置望向鏡頭，待成功核實容貌後便可離開e-道。