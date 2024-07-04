假文件申外傭簽證 63歲女主腦囚41月

入境處識破黑工犯罪集團 入境處早前審批外傭簽證申請，發現有外傭中介提交僱主的部分文件存疑，經核查後證實這些文件經竄改或偽造，追查下揭發40宗可疑個案，涉及26名外傭，並鎖定一個運作4年、安排外籍人士以虛假外傭合約來港從事黑工的犯罪集團。入境處採取行動，拘捕包括是外傭中介的集團女主腦以及外傭等共18人。涉案女主腦就4項「串謀欺詐」及兩項「行使虛假文書副本」被判罪成，昨被判囚41個月；另一被捕男子及6名外傭早前已被定罪，最高被判囚15個月。

入境處總入境事務主任（外傭專責調查）陳志偉表示，入境處早前處理外籍家庭傭工簽證申請時，懷疑當中遞交的文件有虛假成分，案件隨即轉交調查科跟進。經深入調查後，揭發有關的外傭中介，在過往遞交的不同個案申請中，有關僱主的補充證明文件，包括地址、經濟證明文件均有錯誤，例如不同僱主名下的電費單和水費單編號及費用一樣，不同僱主的定期存款通知書同樣出現串錯字情況，經向相關單位及公司核查後，證實該些文件均為偽造或經過竄改。

揭40疑案 涉26外傭 經連月調查及深入分析後，入境處人員揭發有40宗可疑個案，涉及26名外傭，並且鎖定一個安排外籍人士以虛假外傭合約來港從事非法工作的犯罪集團。

入境處隨後展開代號「鐵盾」的一連串執法行動，突擊搜查全港超過20處地方，拘捕一名集團主腦、5男9女（33至51歲）外傭、兩名僱主及一名59歲男子，並檢獲逾100件證物，包括兩部手機、兩部電腦、大量虛假水電費單、存款單及虛假合約等。被捕集團主腦是一名63歲本地女子，她是一名外傭中介。

調查顯示，案中的59歲男子涉嫌協助犯罪集團取得他人資料及虛假文件，被捕的外籍人士因不想或因沒有經驗而不想從事家庭傭工，但又希望在香港工作，因此透過朋友介紹認識集團主腦。雙方達成協議後，外籍人士便支付費用，犯罪集團便以欺詐手段申請簽證。主腦會透過該名59歲男子取得他人的香港居民身份證副本、虛假水電費單及銀行定期存款單副本等，然後着外傭不斷遞交申請簽證，當簽證主任發現申請有可疑，要求進一步提交資料及相關文件時，集團主腦便聲稱文件遺失、或不回應入境處要求，以及撤回申請。

至於涉案僱主是在不知情下被盜用其資料，他們聲稱沒有聘請有關外傭，不知道為何個人資料會被盜用。有關外傭無論申請簽證成功與否，俱需繳付4萬元費用，「假外傭」來港後會自己搵工，大部分會從事搬運、地盤或家務工作。犯罪集團相信運作約4年，估計至今共獲利逾100萬元。

1男6外傭已判監 另外，案中的59歲男子在較早前於沙田裁判法院，被裁定兩項「串謀欺詐」罪名成立，被判處監禁15個月；涉案的其中6名外傭亦被定罪和判監。入境處強調，在審批每宗簽證申請時，會詳細審視申請是否符合條件，會拒絕可疑個案的申請並轉介跟進調查。入境處每年處理數以十萬計的外傭簽證申請，但絕不會馬虎處理。