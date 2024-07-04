青衣南橋捱撞 騎單車17歲仔身亡

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名17歲青年騎乘公路單車，沿青衣南橋快線往青衣方向行駛，當駛至大橋中間，突遭一輛尾隨而至的市區的士撞飛，青年彈上車頭撼爆擋風玻璃，繼而滾上車頭反彈路中，涉事的士餘勢未盡，衝前約30米始告停下，單車則攝於的士車頭底，的哥見狀慌忙報案求助。救援接報趕至，發現單車男頭部重創昏迷，遂即場替其急救並由救護車急送醫院，惜延至晚上9時宣布死亡。的哥報稱頭痛，亦需送院檢查。

執法人員圍封現場，路面遺下一隻鞋、單車頭盔、手機、部分單車配件及血漬。人員經初步調查後，懷疑有人未有留意路面情況導致意外，遂以涉嫌危險駕駛拘捕姓劉（69歲）的哥，並把他帶走調查。據了解，死亡青年亦非首次在事發路段騎乘單車，相信事發時有開車燈及戴頭盔。他為獨子，父母已分開，與父親同住青衣。其父正離港外遊，得悉愛兒出事後趕緊回港。

隧道自炒 鐵騎士送院 此外，約4小時後，一輛電單車沿大老山隧道往沙田方向行駛，期間在管道內懷疑失控撞向管道旁的石壆，姓黎（38歲）鐵騎士人仰車翻，身體多處受傷倒臥路中，隧道職員見狀，慌忙報案求助。救護員接報趕至，替傷者急救後再由救護車送院治理。另外，昨日下午1時許，一名姓楊（50歲）男子駕駛電單車，沿觀塘繞道快線東行，當駛至近順業街對開，電單車懷疑收掣不及，撞向一輛正在進行公路清潔的工程車車尾，姓文（33歲）工程車司機見狀，慌忙協助報案。救援接報趕至，發現鐵騎士手腳受傷，敷治包紮後再由救護車送院治理，工程車司機沒有受傷，留在現場協助調查。