踩單車南亞漢 先後遭兩貨Van撼

【本報訊】昨日下午近1時，一名持「行街紙」的35歲南亞裔男子，騎乘單車沿旺角塘尾道往尖沙咀方向行駛。當單車途經近太子道西，停泊於左線的一輛銀色客貨車，姓周（45歲）司機懷疑不察，開啟車門撞及單車，南亞漢即時人仰車翻並飛彈至馬路中線。

適時，另一輛藍色客貨車從後駛至，司機懷疑收掣不及，藍色客貨車撞向南亞漢，導致他頭部及手腳受傷流血。救護員接報趕至，替南亞漢敷治包紮後，再由救護車把他送院治理。執法人員圍封現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，拘捕藍色客貨車姓李（65歲）司機，並把他帶走調查。

另有客貨車 險輾過路男 另外，昨日早上8時許，一輛客貨車於長沙灣福榮街右轉昌華街時，司機懷疑收掣不及，客貨車撞倒一名橫過馬路的姓梁（45歲）男子，姓范（69歲）司機見狀，慌忙停車及報案求助。救護員接報到場，梁男手部擦傷及頸痛，接受敷治包紮後，再由救護車送院治理。范男沒有受傷，留在現場協助調查。