搗220宗騙案涉款3.7億 新界南拉301男女 包括集團骨幹

【本報訊】今年1月至5月，全港共錄得超過1.5萬宗騙案，當中新界南區佔逾3,600宗，涉及騙款高達6.4億元，損失最大的一宗是假冒內地官員的電話騙案，該名受害人被騙約7,900萬元。在新界南區所錄得的騙案中，最多的是網上購物騙案，約佔四分之一；其次是投資騙案和冒充客戶服務的電話騙案。

為打擊詐騙案件，新界南總區執法部門於6月17日至7月3日展開代號「淺岸」行動，偵破220宗不同類型、涉款總額超過3.7億元的騙案，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕223男78女（18至79歲），檢獲一部手提電腦、一部打印機、兩個偽造印章、49份偽造文件及15部手機，並凍結逾300萬元騙款。被捕人士分別報稱為運輸工人、地盤工人、售貨員、侍應及無業等，當中部分是集團骨幹成員，另有不少是傀儡戶口持有人。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於本月下旬向執法部門報到。

23歲仔扮官員呃保證金 其中一宗假冒內地官員的騙案，案情顯示在6月下旬，受害人分別接獲兩名自稱內地官員的騙徒來電，聲稱他牽涉內地一宗洗黑錢案，受害人不虞有詐，遂聽從騙徒指示，包括每日定時以通訊軟件交代行蹤。

其後，騙徒安排一名「特勤人員」接觸受害人，他現身時會穿着整齊西裝，以及出示一張內地執法部門的職員卡，並準備一些列出受害人姓名及證件號碼等資料的保密協議，要求他簽署後手持該份協議用手機拍照「作實」；期間會使用假印章為協議蓋印，藉此加強可信性。

相隔數日後，騙徒再致電受害人，指他只要以轉帳方式支付保證金便可免受刑責。受害人聞言如釋重負，遂把約33.5萬元存入騙徒指定的戶口，直至匯款後始察覺有詐並報案求助。人員分析情報及翻查「天眼」片段調查之際，該名「特勤人員」再次聯絡受害人，要求他簽署其他保密文件，人員於是進行部署，趁騙徒現身時把他拘捕。

被捕的23歲男子報稱電腦程式員，並且藏有超過80張已經簽署的保密協議，當中最早一宗騙案發生於2023年12月。人員根據該批協議上的有限資料，暫時聯絡到40名受害人，初步估計他們被騙共約1,700萬元。

而在網上購物騙案方面，執法部門在今年2月接報，得悉有市民在網上買賣平台放售一支價值約6萬元的紅酒，騙徒其後與其接洽訛稱有意買酒，並在磋商後達成買賣協議。受害人確認網上銀行收到入數後，以為萬無一失，於是與一名男「買家」當面交收，後來收到銀行職員通知，指較早前存入的款項是來自「空頭支票」，受害人始知墮入「彈票黨」陷阱，隨即報案求助。

人員展開調查，鎖定該名「買家」的身份，並確定他在案發時曾用銀行櫃員機存入「空頭支票」。另外，人員追查「空頭支票」的持有人，亦發現該戶口已被銀行取消，惟詐騙集團仍然利用該戶口的支票，干犯另外63宗同類型騙案，涉及騙款共約230萬元。行動中，人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕假「買家」及其同黨，包括「空頭支票」戶口持有人，相信已瓦解該個活躍於本地、專以網購為幌子的詐騙集團。