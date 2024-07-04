東呼即應：申綠色殯葬屢被留難 遺屬斥食署人治為患

所需文件非官方列明 悲憤求助東呼即應 「綠色殯葬」概念近年漸為市民受落，但《東呼即應》最近接獲市民申訴，指向食環署申請結果惹來一肚氣，網上申請逾半月卻石沉大海，連「申請編號」也欠奉，期間又遭到署方職員多番留難，要求遞交官方網頁並無要求的「紙本」文件。經事主多方投訴，食環署才承認行政失誤並處理申請，猶如二度傷害。有議員建議政府設立中央平台，一站式協助市民申請綠色殯葬。

市民Ben（化名）的母親，於今年5月初因癌症去世，彌留之際要求身後選擇綠色殯葬，回歸大自然，但沒想到申請過程竟然一波三折。Ben憶述申請過程，在食環署網站下載表格後，於5月23日透過電郵發送，但一直音信全無，直至6月6日追問下亦無回應，翌日早上更發了電郵到1823追問進度，大概下午4、5時才接獲該署一名翁先生的電話，指文件不齊，要求親身補交。

他指，對方要求補交的其中一份文件，是領骨灰人的授權信正本，但骨灰是由已經移民的妹妹認領，現已離開香港，目前手中只有PDF版本的授權信，不過根據食環署網頁指引，如必須提交正本，會清楚列明「original copy」，但在「授權書」這部分並沒有相關要求，對於對方多番重申要求收取文件正本，令他感到無解。

職員拒披露身份 着「自己諗辦法」 他又指，對方要求的東西在指引中全部均沒有提及，故為了令事件更清晰，他要求對方將所需資料一次發送，惟遭到拒絕，更明言「唔會再出信，叫我自己睇指引建議，自己想辦法」。對於職員態度，以及遭到多番留難，令Ben感到非常憤怒，但由於對方拒絕提供職位等相關資訊，故只好向《東呼即應》申訴。

署方認行政失誤 拖拉逾月終致歉 他慨嘆，5月23日至6月中旬就其母親申請綠色殯葬一事，基本上等於沒有申請過，幸好經過連日不斷向相關部門投訴，終於在6月底可與食環署職員會面，對方承認自己有行政失誤，並就事件致歉。他批評，是次事件反映了「人治」佔了一切，而對於一個剛喪親的家屬來說，竟為撒灰如此簡單的安排折騰了兩個月，是極度不理想及不開心。

食環署回覆《東呼即應》查詢時表示，相關申請程序已經完成並獲批，同時已提醒員工須向市民詳細解釋所需文件的要求，亦會更新更清晰的指引供市民參考。

議員楊永杰表示，綠色殯葬在過去10年的普及程度已經顯著提升，但很多市民仍然對申請綠色殯葬流程缺乏認識，以致申請過程中處處碰壁。楊又指，雖然坊間也有不少中介協助市民申請，但缺點是費用非常昂貴，動輒也要幾千元。他認為，如果政府可以設立一個中央平台，一站式協助市民申請綠色殯葬，也算是間接鼓勵市民使用，不會因為申請的困難而卻步。

有議員建議政府一站式協助市民申請綠色殯葬。 東網版面新設計一撳即睇 Ben（右）為母親（左）申請綠色殯葬，波折重重。 東呼即應爆料熱線