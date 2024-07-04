醫健：老有所醫：預防肩周炎 戒掉生活壞習慣

記得有一年，一位年屆50的女親友A因右側肩周炎而來求診，經過一段時間治療後痊愈，但翌年卻又因左側肩周炎而來求診。無獨有偶，另又有一位男親友B因肩周炎來求醫，痊愈後翌年又輪到另一邊肩膊出現肩周炎。

這兩個有點雷同的病案引起我的好奇，我開始做起了福爾摩斯。我細心詢問了兩人的生活細節和習慣，終於揭開了他們頻頻患染肩周炎之「謎」！然後我給予了兩人有用的養護建議，結果，之後多年，兩人都沒有再患肩周炎了。

肩周炎又叫五十肩及冷凝肩，好發於50歲左右的中年人群或老人。治療以服藥、針灸、推拿、熱敷、運動等互相配合；發病與勞損、受寒、抵抗力下降有關，當中又與受寒有莫大關係。

肩膊受寒易發病 譬如女士A，原來她有一個習慣，就是每次洗澡時脫衣後，總會先清洗內衣褲然後才沐浴，結果肩膊就是期間受寒發病。當我叮囑她改掉這個習慣，變為沐浴更衣後再清洗衣服，她從此便沒有再發病。

譬如先生B，原來他生性貪涼，很喜歡在夏天脫衣睡覺，但由於香港地處炎熱亞熱帶，夏天他多會在睡覺時開啟空調或風扇，結果肩膊因此受寒。當我叮囑他穿回有袖衣服睡覺之後，肩周炎就從此甩掉了，多年沒發。

預防勝於治療！要預防肩周炎來襲，除了多做運動鍛煉身體之外，就是要注意在生活小節上不要受寒。註冊中醫師陳靜茹

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