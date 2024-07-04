諮詢及法定組織制度 被批功能重疊「分餅仔」

【本報訊】政府成立不少諮詢及法定組織，就其政策提供意見和提供服務。議員江玉歡昨在立法會大會上口頭質詢有關公營架構內的諮詢及法定組織制度，指有意見認為在現有的諮詢及法定組織之中，有部分存在功能重疊或領域交叉的情況，而當局自2003年檢討至今已有20年，很多社會、經濟環境已經有很大的改變，問及政府會否進行系統式分析，整合及優化計劃，以提高效率及減少資源的浪費，另有議員關注不少批評是「分餅仔」制度。

當局回應指各個政策局會按照他們的需要成立有關的諮詢委員會或法定機構，也會因應社會的情況去看是否需要新增、重組、取締或解散諮詢及法定組織，2021年新成立的組織有10個、解散組織兩個；2022年成立有6個、解散7個；2023成立有11個、解散4個，重申會不斷檢討。

或淪既得利益者維權工具 法律界議員林新強指原意是希望增加公眾參與度，本意是好的，但有研究指既得利益者集團及政黨會通過這些法定機構維護自己的特權，阻礙政府施政及爭取選票等。當局指明白需要有效管治，指本港法定組織運作良好，有做到執行職能、制訂政策、諮詢持份者等發揮作用，也有部門進行監管，按法例確保應有的職能。

另一議員謝偉俊則關注不少批評「分餅仔」制度，當局如何確保不會出現這些情況，甚麼人可以委任有關成員。當局指會根據不同組織，在有關法例列明由何人委任，做法清晰，至於成員的組成，有些需要專業背景、非業界人士等，會按法例、指引去物色人選，並用人唯才。

針對界別的代表性，議員陸頌雄關注到不少組織都沒有前線工會、僱員代表，在用人唯才原則下，多運用前線人員，舉例旅遊業策略委員會，需要這些人幫助提出有用的建議，當局則指諮詢委員會並非收集意見的唯一途徑。