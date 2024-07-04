社工註冊局 改革草案3讀通過 新委任成員明宣誓

改革社工註冊修例重點

【本報訊】政府改革社工註冊局的組成。立法會昨三讀通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，多名議員贊成有關修例，認為有關調整權衡各方面意見，修例是撥亂反正的做法，社福界議員狄志遠同樣投下支持票，又承認社工註冊局有改善空間。當局將明日刊憲，並為新成員宣誓。

引入即時除牌機制 草案建議把社會工作者註冊局成員數目由15名增至27名、所有成員上任前須宣誓，以及通過修例賦權註冊局制訂持續進修的要求，並引入即時除牌機制和定明針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工可永久除牌等多項安排。

法案委員會主席陳克勤在會上表示，修訂對註冊局的構成以及產生方式進行調整，確保業界不同聲音都可以帶入註冊局，平衡各方面的意見，真正以社會福祉為了依歸。至於宣誓，則認為是有能力行使公權力的機構應該負起的責任及底線。強調是撥亂反正的做法，體現政府堅決的態度。另一議員容海恩指留意到8人現任民選成員中，有7人離任，得一人留任，可以看到若政府不修例未來註冊局會怎樣也是不言而喻，今次的修正指明正副主席由當局委任也是非常重要。

社福界議員狄志遠則承認註冊局是有改善空間，作為專業團隊是有責任推動社工發展和持續進修，因此期望同要求今次條例草案的目的，能讓社工邁向更專業的方向。有人表達註冊局需要改革，但亦有人表示憂慮，因此他希望當局多與社工保持溝通和解說。他指以往社工註冊局的對與錯已成過去，盼將今次修例看為機遇，確保社工專業質素，達致社會和弱勢社群的最大利益。

7人辭職 不作補選 勞工及福利局局長孫玉菡指經法案委員會討論後，政府採納並提出各項修正案，包括註冊局主席由行政長官委任正副主席；更改書信宣誓，要求成員在政府官員面前作出宣誓；任何註冊社工干犯危害國家安全罪行必須立即在名冊中剔除，明日將刊憲並生效，新委任成員會進行宣誓儀式。

被問及7位民選成員辭職，以及會否進行補選，孫表示新修訂條例中，由選舉產生的的委員出現請辭和出缺，離開任期不足一年便不需要補選，意味着他們辭職不會影響社工註冊局運作，而有一位選舉產生委員表示會出席宣誓儀式，他強調會嚴格按照條例要求，確保宣誓的人真心、真誠的宣誓，只要他真心真誠，便可通過要求成為註冊局成員。