以加入基本法基金會作求情 彭卓棋惹質疑

彭卓棋

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告於上周起開始在西九龍法院（暫代高院）求情。昨日由被告彭卓棋作求情。代表彭卓棋的大狀指，彭擁護一國兩制，案發後受僱於香港基本法基金會。惟法官質疑其說法。

被控方指稱為組織者的戴耀廷及區諾軒等5人於上周完成求情，由前日開始輪到初選時參選港島區的6名被告展開求情。該6人當中，包括袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻及楊雪盈於前日完成陳詞，餘下的前南區區議員彭卓棋，則於昨日由大律師盧敏儀代表求情。

官：有心悔改何不認罪 盧敏儀指，《港區國安法》未經諮詢便通過，市民沒有足夠時間了解，彭卓棋因無知而犯案。事實上，國安法實施後，彭曾通知民主動力職員移除其政綱，以為已經做足補救措施。盧亦提及，彭於案發後在香港基本法基金會工作。惟法官質疑，如果彭卓棋有心悔改，為何不承認控罪？

彭卓棋求情完畢，之後會由參加九龍東初選的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來作求情，並將於7月5日展開，預計需時兩天。上述被告中，只有施德來是經審訊後被定罪，其餘5人均認罪。案件編號：HCCC 69,70/2022