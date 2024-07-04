蘋果曲終糧未還 欠580員工4900萬

黎智英公司遭入稟清盤 押11·6再訊 由黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，於今年4月遭兩名債權人入稟高等法院作清盤呈請。案件昨在高等法院提訊。庭上透露，現時答辯人欠款約4,900萬元，涉及580名蘋果員工。呈請方指，答辯人有可能可以還款。聆案官許家灝最終應呈請人要求，把案件押後至11月6日再訊。

兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，答辯公司位於德輔道西香港商業中心一單位。呈請人在4月12日入稟高等法院，排期於昨日早上聆訊。答辯公司沒有代表出席。據呈請方代表指，呈請方是答辯公司的前僱員，僱員補償援助基金管理局有份處理事件。呈請方指答辯公司欠下的相關款項涉款約4,900萬元，牽涉580名員工。

呈請方：答辯人或可還款 呈請方代表指，需要跟答辯公司作進一步商討，因此申請押後4個月。聆案官一度問及，答辯公司是否很大可能還清款項。呈請方說，他的指示是答辯公司有可能還清款項。聆案官最終同意，把案件押後至11月6日再提訊，訟費命令則保留。

據資料顯示，其中一名呈請人陳漢榮，與早前曾到勞資審裁處申索工資、有薪年假及年終酬金等的其中一名前員工同名，但未知是否同一人。至於同樣由黎智英創立的壹傳媒，於2021年6月，被財政司司長經委任調查員調查集團業務後，入稟高院呈請壹傳媒清盤，並於同年12月被高院頒令清盤。

資料亦顯示，答辯公司蘋果日報有限公司亦捲入國安法案件。該公司跟壹傳媒黎智英（76歲）、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。在該案中，控方已正式完成舉證。法官押後至7月24日，處理黎智英一方就3罪毋須答辯的申請，法庭亦預留7月25日聽取陳詞。案件編號：HCCW 216/2024