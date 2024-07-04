發展北都歎慢板 僅收回30公頃棕地

【本報訊】政府在《北部都會區發展策略》中提出，促進多層工業樓宇及現代物流中心的發展。有議員質詢政府目前收回了多少棕地，稱政府似乎是一公頃的土地也未能真正收到，給人「皇帝唔急太監急」的感覺，當局表示過去數年政府已經先後收回和處理大約30公頃的棕地，而收地「陸續有來」。

議員陳家珮昨在立法會上質詢政府至今已收回的棕地面積，以及該面積與預計收回棕地面積的差距為何。發展局局長甯漢豪指過去數年政府已經先後收回和處理大約30公頃的棕地，大部分位於古洞北、粉嶺北以及洪水橋下村，用作兩個新發展區首階段的發展，而收地工作如期進行。

當局指2026年收回200公頃 為如期推動各個新發展區下一階段的工作，甯指政府由現在到2026年底前將會收回約200公頃的棕地，其中100多公頃的棕地屬於古洞北、粉嶺北餘下階段的發展以及洪水橋下村第二期的發展，地政總署已經分別在今年1月及5月張貼收回及徵用土地公告，而餘下100公頃的棕地主要分布在心田科技城和元朗南發展區，政府會在稍後時間展開有關收地工作。

陳家珮追問政府早前收回了30公頃棕地，但2026年目標收回200公頃，明明4年限期超出了一年，但似乎是一公頃的土地也未能真正收到，給人「皇帝唔急太監急」的感覺。

甯回應指收地需要分階段做，而且需要審時度勢，她稱收地「陸續有來」，整個北都發展涉及收回800多公頃棕地，政府也有「刻意調節時間表」，稱所謂調節即「推後」，但她強調不代表北都發展時間表會受影響，因雖然棕地收地速度變慢，但收回其他私人土地及政府土地會提速，希望在10年內做好3,000公頃新發展土地的四成平整土地。