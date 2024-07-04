賦權部門代辦消防工程 擬明刊憲

【本報訊】本港舊樓火患危機不斷，政府早前提出賦權執行當局代部分業主進行消防改善工程，並追討相關費用。政府擬就消防安全（建築物）條例提出修訂，計劃在明日刊憲。按照保安局向立法會提交的文件，修訂草案將在下周三（10日）進行首讀及開始二讀辯論，修訂包括賦權執行當局代未能遵從「指示」或「符合消防安全令」的目標樓宇業主，進行消防改善工程。當局會在工程完成後收回代辦工程的費用及附加費，亦會引入不同措施推動業主自行遵守相關條例要求。

完工後或追收附加費 文件提及，當局將會建立「明確、客觀、具透明度」的機制，以為目標樓宇釐定執行代辦工程的先後次序，亦會建議擴大兩個現時根據條例設立的諮詢委員會的職能，令其可就執行代辦工程的先後次序準則，向執行當局提供意見。完成工程後，執行當局會參考屋宇署在《建築物條例》下追討代辦工程費用和附加費的機制，即工程費用、監督費，施加不多於須付費用20%的附加費。

不過若業主殘疾、年老，或有實際困難，如試進行工程但被不合作人士阻攔等，當局可按情況作出豁免附加費。政府亦建議調升不遵從「指示」或「符合消防安全令」罰則，將最高罰款分別調升至10萬元和20萬元，每日罰款提升至一萬元和二萬元。

保安局發言人指，考慮到部分業主可能會遇到財政困難，容許合資格目標樓宇業主申請「消防安全改善工程資助計劃」，使他們可以運用資助支付代辦工程的部分費用，資助額最高可達工程費用的六成。