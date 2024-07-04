申訴署年接逾4千投訴 房署食環佔多數

調查結案逾半成立或有缺失 申訴專員公署昨發表2023至2024年度年報，共接獲4,351宗投訴及8,599宗查詢。撇除146宗同類主題投訴後，接獲一般投訴共4,205宗，數字為近5年來最低。當中與疫情有關的投訴按年由766宗銳減至33宗，而房屋署、食物環境衞生署及運輸署則是最多人投訴的部門，分別有463、386及380宗投訴。

公署於年度內完成處理4,397宗投訴個案，當中2,053宗已跟進並終結，其餘2,344宗經評審後終結，包括投訴缺乏充分理據佔62.7%，或受公署職權範圍或受《申訴專員條例》所限佔37.1%。以全面調查方式終結95宗有關行政失當的投訴個案，當中54.7%的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。

延誤跟進僭建 寄失易通行 當中投訴成立的個案中有延誤跟進就僭建物發出的清拆令、寄失投訴人的「易通行」車輛貼、沒有妥善處理5座建於認可殯葬區外的墳墓；而投訴的個案中不成立，包括對某批發市場外雜物阻街的問題執法不力、無理拒絕讓某小學在2023至2024學年繼續開辦小一；至於投訴不成立，但機構另有缺失的個案中，包括拒絕提供公共圖書館下架或注銷書籍的資料、在投訴人更新地址後，仍舊將信件郵寄至其舊地址等。

以查詢方式終結的個案有1,771宗，公署在其中18.9%發現事涉部門或機構有不足之處。此外，公署在年度內完成10項主動調查行動，合共提出186項建議。截至今年6月30日，部門接納並同意落實當中169項建議。