物流商兼營私煙 鐵皮場起貨2000萬元

【本報訊】海關根據風險評估及情報分析，於本周二下午在屯門區進行反私煙行動，並鎖定一個位於新慶村新達里一個面積約2,000多呎的鐵皮場進行搜查。人員在該鐵皮場內一個貨櫃，檢獲約180萬支懷疑未完稅香煙，以及在一輛貨車上檢獲約270萬支懷疑未完稅香煙，檢獲的私煙共450萬支，市值約2,030萬元，應課稅值約1,490萬元。

供應予新界西北 行動中，人員拘捕一名38歲男子，他報稱經營物流行業，相信是涉案倉庫的租用及負責人，初步不排除他藉經營物流業務之便兼營私煙勾當，而部分檢獲的私煙已被裝載在貨車，相信是等候合適時機，把私煙供應予新界西北地區。

調查人員表示，今次檢獲私煙的地點，位處物流場密集的位置，貨物亦儲存於其中一個貨櫃之內，相信私煙集團希望以物流場的格局作掩飾，藉此偽裝成等待轉運的貨物，以增加海關的調查難度。

同時，該私煙倉已運作一段頗長時間，至於裝載私煙的貨櫃，相信是於近一個月始被租用，今次檢獲的私煙沒有白牌煙。

海關相信行動已搗破一個頗具規模的私煙儲存及分銷倉庫，強調會繼續追查這批私煙的來源及去向，不排除稍後有進一步拘捕行動。