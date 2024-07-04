香港澳洲聯手 破石像藏毒值逾千萬
【本報訊】香港海關與澳洲執法機關採取聯合行動，拘捕兩名本地男子，懷疑他們與一宗1,230萬元的販運毒品案有關。今年6月初，香港海關接獲澳洲執法機構通知，指截獲一件由香港寄往澳洲的空運貨物，貨物報稱為石像擺設，人員發現石像內藏有6公斤可卡因。香港海關人員跟進調查，並與本地物流公司聯繫溝通，其後鎖定3件準備由香港寄往澳洲、報稱為石像擺設及風水擺設等貨物，在該3件貨物內共檢獲12公斤冰毒。至6月23日下午，海關人員在尖沙咀一帶，拘捕一名報稱無業、懷疑與案有關的27歲本地男子，他已被落案起訴3項販運藥物罪名。
兩本地男子落網
人員其後掩至尖沙咀區一商廈單位調查，在單位內檢獲約500克懷疑液態冰毒及大量毒品包裝工具，另外亦檢獲懷疑製造石像模具的原材料。初步調查顯示，有人租用單位作毒品包裝加工，利用精巧包裝把毒品重新包裝，再把毒品收藏在石像內轉寄外地。人員同時與澳洲執法機關交流，於6月25日在澳洲拘捕一名（17歲）香港男子，隨後人員在該男子的住所，檢獲一公斤冰毒，初步相信販毒集團安排該名男子抵達澳洲接收貨物及處理毒品。
人人做記者
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