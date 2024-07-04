發展低空經濟 載人飛行非優先選項
【本報訊】不少議員要求政府發展低空經濟追落後。當局昨指政府將委派一名副司長協調發展低空經濟的前期工作，有消息指是財政司副司長。當局強調以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠、由輕至重方式推動，由於載人飛行有較大風險，載人跨境飛行涉及的問題亦較複雜，未必是優先項目。
議員陳紹雄昨在立法會質詢當局會否考慮成立低空經濟跨部門工作小組，檢視相關的法律框架和制訂低空經濟發展策略，以及會否考慮探討在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施，以及盡快啟動本地及跨境低空經濟的試點項目。
運輸及物流局副局長廖振新指低空經濟是龐大的系統工程，需要法規，航空安全政策制訂，技術研發基建配套，土地規劃及商業應用等，運物局相關政策局和部門緊密合作，拆牆鬆綁。運物局和民航處正積極研究如何在法規技術，和空域管理等着手，促進低空飛行活動的進行。
風險高 跨境問題複雜
他續稱，北部都會區和交椅洲人工島的大型土地發展項目，可提供充足土地和空間，為低空經濟的需求作出配合，如垂直起降場和充電設施等。由於不同的應用場景，航空器的載重、航程及航時皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空飛行的試點項目，但飛行路徑要遠離人口密集的區域，且同建築物和交通載具保持距離。他又指儘管新界東北的地理條件理想，然而載人較載貨的風險要高得多，而跨境飛行牽涉的並不止香港政府，問題比較複雜。他重申，低空經濟飛行要以無人機載貨為起點，並會留意內地在這方面的進展。
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