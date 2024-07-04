發展低空經濟 載人飛行非優先選項

【本報訊】不少議員要求政府發展低空經濟追落後。當局昨指政府將委派一名副司長協調發展低空經濟的前期工作，有消息指是財政司副司長。當局強調以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠、由輕至重方式推動，由於載人飛行有較大風險，載人跨境飛行涉及的問題亦較複雜，未必是優先項目。

風險高 跨境問題複雜

他續稱，北部都會區和交椅洲人工島的大型土地發展項目，可提供充足土地和空間，為低空經濟的需求作出配合，如垂直起降場和充電設施等。由於不同的應用場景，航空器的載重、航程及航時皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空飛行的試點項目，但飛行路徑要遠離人口密集的區域，且同建築物和交通載具保持距離。他又指儘管新界東北的地理條件理想，然而載人較載貨的風險要高得多，而跨境飛行牽涉的並不止香港政府，問題比較複雜。他重申，低空經濟飛行要以無人機載貨為起點，並會留意內地在這方面的進展。