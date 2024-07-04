當局將禁水煙加味 指危害勝捲煙

【本報訊】政府早前公布10項短期控煙措施，包括全面禁止另類煙、禁止加味煙等，但當時無列明水煙是否於規管之列。當局昨日回覆議員書面質詢指，將禁止傳統煙草產品之一的水煙中加入其他味道，衞生部門更引述香港大學青少年戒煙熱線的研究，指25歲或以下青少年吸煙者曾吸食水煙的比率，由2016/18年度的36%，上升至2020/22年度的45%，故要禁止於傳統煙草產品中加入味道，以免女性和年輕人被誘而吸煙。

當局指，研究顯示水煙使用者誤以為水煙的味道、使用模式和誤導宣傳，令其危害比一般煙草產品低，但其實水煙的危害比一般煙草更大，吸食一小時的煙霧吸入量，可達一支捲煙的100至200倍，使用者接觸到的一氧化碳和尼古丁量分別是一支捲煙的9倍和1.7倍；持續使用水煙亦會使身體產生尼古丁依賴，更有機會造成「門戶效應」，令本來不吸煙的人士透過水煙，染上吸食傳統煙的習慣。

加味煙令煙癮更深更難戒 當局引述統計處就吸煙情況進行的主題性調查，超過70%有吸食傳統煙的女性吸食加味煙，而首次吸煙時吸食加味煙的比率亦超過60%；按年齡統計，愈年輕組別吸食加味煙的比率愈高，例如現時有吸食傳統煙的20至29歲人士，超過70%吸食加味煙，首次吸煙時吸食加味煙的比率亦接近70%。當局表示，科學證據說明添加味道的煙會降低對煙草危害的意識，增加非吸煙人士開始吸煙的機會，並令消費者煙癮更深和更難戒除。