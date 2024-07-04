黃大仙大停電 中電研派心意券

【本報訊】中電供電事故不絕，單在今年上半年已發生最少7次電壓驟降及供電中斷事故，包括早前黃大仙地區的供電事故令逾2,250戶停電。環境及生態局局長謝展寰透露，有建議向受影響住宅客戶派發心意券，相信中電會慎重考慮有關建議。本報向中電查詢，中電發言人指對黃大仙電力事故受影響客戶，再次表示歉意，現正探討適當安排，並會適時作出公布。有議員認為應設重大電壓驟降事故懲罰機制，當局指中電還在考慮政府提出的懲罰方案。

當局昨日書面回應議員提出的質詢，指政府非常關注中電在近半年相繼發生的多宗停電和電壓驟降事故。當局已建議中電有必要從公司文化，和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會。

有關黃大仙地區的供電事故，謝展寰局長指事故翌日會見中電總裁羅嘉進時，建議中電參考前年6月的元朗電纜橋起火而停電事件，向受影響住宅客戶派發「心意券」，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。有議員認為相比派發心意券，應設重大電壓驟降事故懲罰機制。謝稱，局方早前已向中電提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電《協議》的懲罰機制。按照《協議》，任何條款更改都需政府和中電同意方能實行，中電還在考慮相關方案。

機電署督導小組下月開會 此外，機電署與中電成立「檢視中電供電系統特別工作組」作跟進，當局指工作組已開展工作。機電署現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。機電署亦正籌備成立督導小組，邀請本地專家學者參與，督導小組第一次會議暫定於8月舉行。

進入夏季用電高峰期，當局指嚴肅跟進中電就事故提出的改善計劃，例如加強人手巡查、應用創新科技檢測和維修關鍵設施，以及在一些戶外電力設施加裝避雷系統，專責小組亦會審視中電推行措施的時間表可否加快，以及有否額外措施強化供電系統抵禦惡劣天氣的能力。