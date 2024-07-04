明年徵酒店房租稅 年11億填庫房空虛

中小型酒店對價格敏感 難轉嫁客人 近年經濟不景，百業蕭條，政府則擬於明年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，料每年為庫房帶來約11億元收入。政府昨日向立法會作出根據《酒店房租稅條例》（第348章）提交決議案的預告，以恢復徵收酒店房租稅。財經事務及庫務局局長將於10月23日在立法會根據《條例》第3（2）條動議有關決議案。決議案將於10月25日刊憲。有旅遊業界人士指出，若稅費恢復，可能會對中小型酒店造成影響，但對旅遊業的整體影響不大。

在2024/25年度《財政預算案》，港府建議明年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，作為全面財政整合計劃的一部分，以期在數年內讓政府回復收支平衡。酒店房租稅預計每年可帶來約11億元收入，提供穩定收入來源，同時亦不會對普羅市民造成影響。徵稅只是佔過夜旅客在港消費額少於1%，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。根據《條例》，酒店房租稅是對酒店和賓館徵收的稅款，並按《條例》附表所指明的稅率，從客人繳付給酒店或賓館東主的房租中徵收，而稅率自2008年7月1日起從3%減至0%。

旅業稱整體影響不大 香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，此次重新徵收酒店房租稅的決定，對訪港旅客及旅遊業的影響不大，主要受影響的是酒店業。崔亦表示，恢復稅費後相對於大酒店，中小型酒店可能受到的影響會比較大。由於中小型酒店在價格方面可能會較為敏感，如恢復徵稅後個別中小型酒店可能會選擇自己承受稅費，不會將稅費轉嫁給住客，因此不會有明顯的房費價格提升。而大型酒店即便將稅費轉嫁至客人，但其受眾可能對於3%的稅費不會太過敏感。

對於房租稅，稅務局文件顯示，如甲級高價酒店，每晚均價約2,350元，每晚需繳納的稅費則為70元。乙級高價酒店和中價酒店的每晚均價為1,100元與730元，相應的應繳納稅費則為33元與22元。

此外，有3種情況可以得到豁免，住房的房租低於每日15元、住房是由以非牟利性質成立及經營的社團所提供的、酒店通常可供客人入住的房間不足10間。稅務局還表示，一般不會向某類明顯不屬於供客人住宿的長期住房徵收酒店房租稅。