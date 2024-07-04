公院白內障15萬新症 最長輪候53月

【本報訊】公立眼科服務供不應求，上年度公立醫院白內障手術的病人輪候時間中位數為11個月以上，政府指，情況緊急的病人大部分會於一至兩個月內獲安排手術，不緊急的病人則會獲安排覆診，適時接受手術，輪候時間中位數為兩年多。

緊急患者4.5萬人 資料顯示，上年度白內障新症約有15.3萬名，緊急患者有45,259名，屬穩定的例行類別病人則有76,393名。醫管局統計顯示，上年度第一優先類別的新症患者有4.5萬名，輪候時間中位數為一個月，最長的一成病人需等待兩個月或以上。第二優先類別新症病人有3.2萬名，輪候時間中位數為7個月，最長的一成病人需輪候14個月或以上。至於例行類別，新增病症有7.6萬宗，輪候時間中位數為26個月，最長的一成患者需輪候53個月或以上。

衞生部門指，醫管局轄下的眼科專科門診會因應輪候白內障手術病人的病情緩急及臨床情況，分流病人為第一優先類別（緊急個案）、第二優先類別（半緊急個案）及例行類別（穩定個案）。第一優先類別包括雙眼患有成熟白內障或視力嚴重受損的病人，一般會獲安排於少於兩個月內接受手術。第二優先類別則包括有特別職業需要，或其中一隻眼睛的視力很差的病人，一般會獲安排於一年內接受手術。至於例行類別，則包括臨床情況穩定，且視力相對較佳的病人，會獲安排覆診，並適時接受手術。