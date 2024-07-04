日本今年迄1100確診 東京重災

【本報綜合報道】「食人菌」於日本大爆發！本港稱為「食肉菌」的侵入性甲型鏈球菌感染在日本肆虐，日本俗稱為「食人菌」。根據截至6月23日的最新數據顯示，日本今年全國已累計共1,101宗確診個案，短短一周已新增共33宗。由去年7月至今年3月為止，日本更錄得5宗孕婦因「食人菌」而死亡的個案，「食人菌」在日本的死亡率更高達30%。

感染後數十小時器官衰竭 根據日本國立感染症研究所的數據顯示，至上月23日為止，東京都為今年累計最多確診個案的都道府縣，共有157人確診；其次為愛知縣，累計今年共77人確診；第3為埼玉縣，共有72人確診。而在上月17至23日期間，出現最多個案的地區為愛知縣，共有5個新增確診個案；其次為福岡縣，共有3個新增確診個案；而香川縣、大阪府、靜岡縣、神奈川縣及北海道則同樣新增兩宗確診個案。

「食人菌」的死亡率高達30%，其高致命率亦為人熱議。由於「食人菌」會在感染人體後迅速發病，患者大多會出現發燒、手腳腫脹，並在數十小時內出現器官衰竭等症狀；在日本大部分感染者均屬高齡，病發的致命率更可達30%至50%。

對於日本出現多宗孕婦死亡個案，由傳染途徑來看，有70%以上孕婦都是經由鼻或上呼吸道所感染。聖瑪麗安娜醫科大學教授長谷川潤一接受日本傳媒訪問時表示，由於在新冠疫情期間，大部分人都佩戴口罩、經常消毒和洗手，或有助減低感染風險，但當疫情緩和後，便開始出現「食人菌」的死亡個案。