攞命食肉菌 唔夠半年 噬近百港人

日本3成患者斷魂 孕婦一屍兩命揪心 可致命的侵入性甲型鏈球菌（俗稱食肉菌）作惡多地，日本今年已錄得逾千宗個案，更有孕婦感染後死亡，一屍兩命。本港首5個月亦發現99宗食肉菌感染個案，較去年同期的45宗激增1.2倍，市民應提防被「噬」！衞生署衞生防護中心的數據顯示，今年以來，本港每個月的食肉菌感染宗數都超越去年同期（見表），3月份的食肉菌個案增幅更超越去年同期兩倍多。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日表示，疫後本港社交活動恢復和防護措施放寬，各種傳染病的案例數量也再次上升，包括甲型鏈球菌感染，他呼籲公眾保持警惕，在人群密集的地方應戴口罩，以防飛沫傳播，並注意傷口衞生及消毒。

甲型鏈球菌是其中一種導致食肉菌的病原體，大多數甲型鏈球菌的帶菌者症狀輕微，惟少數情況下，感染者會併發食肉菌，嚴重患者或需截肢保命，甚至死亡。在日本，有專家指當地的侵入性甲型鏈球菌個案患者死亡率可高達30%。

較去年同期激增1.2倍 衞生署記錄本港感染情況的數據顯示，在2016至2019年，本港每年錄得168至285宗食肉菌個案，2020至2022年一度跌至雙位數，到去年回升，錄得176宗；但今年首5個月，已發現99宗個案，較去年同期的45宗大增1.2倍，亦比2019年同期高約39.4%。

何栢良表示，近年本港甲型鏈球菌感染個案數字呈現周期性波動，疫情前每年的個案數約為1,500至2,000宗，疫情期間因實施防疫措施而顯著下降，但疫後復甦下，各種傳染病的案例數量也再次上升。而甲型鏈球菌有超過250個品種，且會出現周期性的轉變或變異，不同品種的菌株進入地區後傳播，令感染個案上升，造成病毒爆發。

保持衞生需消毒傷口 對於食肉菌在日本肆虐，本港感染個案亦上升，何栢良呼籲公眾在面對各種傳染病風險時應保持警惕，在日常生活中保持良好的個人衞生習慣，並建議前往日本旅遊的市民，在人群密集的地方應戴口罩，以防飛沫傳播，並注意傷口衞生及消毒，尤其喉嚨不適或有傷口的人士、老年人及長期病患者。

飛沫傳染可致猩紅熱 此外，甲型鏈球菌還會導致另一款法定須呈報傳染病─猩紅熱，主要影響兒童，症狀包括皮膚紅疹、舌頭表面或會出現如草莓般呈紅色和凹凸的外觀。衞生防護中心最新《傳染病直擊》顯示，疫情前的2016至2019年，本港錄得7,519宗猩紅熱個案，至疫情期間大幅下跌，2020至2023年共錄得558宗個案；而今年截至5月底，則已錄得644宗個案。何栢良表示，本港過去幾年猩紅熱個案的通報數量與目前相當，顯示該病毒具有季節性。他呼籲市民若有不適及懷疑，應及早就醫並進行快測，一般而言，快測可於幾分鐘內得到結果。

根據衞生防護中心的防疫資訊，甲型鏈球菌可透過飛沫、接觸患者皮瘡或觸摸受污染的環境或物件傳播，絕大多數感染症狀輕微；當此菌進入一般無菌的身體部位，例如血液、肌肉或腦脊髓液等，便有機會引致「侵入性甲型鏈球菌」，亦即俗稱的食肉菌。感染後出現壞死性筋膜炎、鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎均是嚴重病症，長者及幼童、長期病患者或免疫力低人士風險較高；皮膚有破損或近期曾受病毒感染，如水痘、流感等，患此症風險亦較高。

日本本年至今已錄得逾千宗侵入性甲型鏈球菌個案。 本港食肉菌感染情況 甲型鏈球菌是其中一款會導致食肉菌的病原體。 食肉菌資料