零售數據又仆直 落花流水春去也

本港零售數據繼續插水。政府統計處公布，今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，較去年同月大跌11.5%，跌幅雖較4月略有收窄，但依然遠遜預期，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.1%。今次無法賴長假、賴天氣，港府惟有再度歸咎於市民和旅客消費模式改變。

政府發言人表示，5月零售數據顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企影響，而去年同期的比較基數較高亦有關係。展望未來，發言人認為國家最近公布的惠港措施，包括進一步優化個人遊計劃，以及提高內地旅客購物免稅額，對促進本港零售業務會有幫助，港府亦會大力推動盛事經濟和提振市面氣氛。

類似說詞講完又講，早就沒有新意。今年3月和4月零售數據下跌，港府歸咎於有復活節假期和天氣不穩，只差在未有「賴地硬」。至於提振消費的招數，來來去去就是所謂的盛事。問題是，盛事毫不盛大，部分更是無聲無息舉行、無聲無息落幕，甚至連主辦方都不知活動被列為盛事，擺明濫竽充數。至於最能令零售業受惠的消費券又拒絕再派，一旦連中央送大禮的效應也不如預期，港府又有甚麼卸責藉口？

誠然，中央惠港措施一浪接一浪，不僅將個人遊城市增至59個，又大幅提高內地旅客到港澳購物的免稅額。但港府自己也懂得說，旅客消費模式已改，窮遊成為時尚，他們來港不過夜並以最低消費為原則，即使提高購物免稅額，也不等於零售業會大幅改善。正如學者指出，提高免稅額是聊勝於無，政府和商界不能指望內地旅客爆買奢侈品來支撐零售業。

事實上，除了網上銷售較去年同期有逾兩成升幅，幾乎各項零售業務都錄得下跌，奢侈品、服裝銷售數據固然跌幅甚大，就連過去一直堅挺的超市貨品銷售數字，也連續兩月減少。高官強調香港正值轉型期，「轉型期間一種經營模式不行，會有新方法新嘗試」，但若傳統零售都轉為新的網上銷售，恐怕市面將更冷清，消費氣氛將更不振。

除了旅客消費模式已改，港人北上消費成為常態，益發令零售業雪上加霜。入境處數字顯示，過去3日假期，累計127萬人次離境，當中97萬人次北上，同期有26萬內地旅客南下；與今年端午節3日連假比較，港人出境及北上數字，分別上升8%及接近一成。港人每逢周末假日例必北上，北上跟南下人次差距愈來愈大，加上深圳服務業提升，有比較有傷害，未來日子恐更難捱。尤其暑假將至，港人用腳投票北上之外，亦會到其他地方旅遊消費，在日圓崩盤式貶值下，料日本又成暑假外遊首選。港元匯率高企，港人出境消費更大手筆，反之國際旅客覺得香港價貴，肯定會減少來港。此長彼消，香港零售表現想有改善也難。

以前的香港以價廉物美取勝，購物天堂美名不脛而走，曾長時期成為旅客的寵兒。但風水輪流轉，現在價廉物美輪到深圳。落花流水春去也，本港經濟跌勢顯然還未有盡頭。