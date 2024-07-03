龍七公：難捨中國製造 美軍自打嘴巴

美國對中國的貿易戰打了整整5年，關稅加了又加，制裁清單也愈來愈長，只是，幾番政治盤算及經濟折磨後，美國人尤其是上層人士愈來愈清楚，美國其實很難離開中國，就連最想與中國製造或中國加工切割的美國軍方都無能為力，有美國研究公司更發出「（美國）永遠不可能把中國從軍備供應鏈中剝離出去」的警告。

美國一間數據分析公司發表報告，分析自2018年對華貿易戰後的美國軍方對中國製造的依賴性，經過多年數據盤算，認為美國很難把中國從美國訂單體系中抽走。

這裏先把時間退回到2018年，當時掌政的特朗普忽然推動對中國的通訊技術禁令，其後發展了貿易戰。美國國會通過由特氏主導的對中國通訊技術的禁令（目標其實是掐死華為的5G）。美國不少國會議員，尤其對華極不友善的強硬派在禁令生效後向美國國防部施壓，要求減少對中國製造零件和設備的依賴。自那以後，美國國防部及各軍種向外採購時，已在通訊禁令的基礎上再提高要求，將軍隊設備採用的各種零部件盡量減少產自中國或源自中國。

5年多過去了，據這家數據公司追蹤美國各軍種的採購，空軍於2022至2023年間的訂單中，軍備供應的關鍵技術涉及中國製造的份額較2018年時大增近70%。由於軍備涉及敏感性，外媒並沒有詳列這個數據的詳細清單，但空軍裝備竟七成涉及中國技術，估計不少軍方人士會嚇壞，擔心美國人翱翔九天的設備，竟大量存在中國製造，那些指中國製造有後門、會危害美國國家安全，甚至被中國一鍵可控消息嚇怕的軍方高層還睡得着覺嗎？

空軍的數據已夠嚇人，但該數據公司還說，國防部所在的五角大樓，裝備及供應涉及中國關鍵技術的佔比亦有上升，只是升了多少，或許太機密，外媒並沒有報道。當然也有對美國人來說是好消息的資訊，報告指美國海軍裝備中涉及中國關鍵技術的佔比較2018年減40%；美國陸軍同期亦減17%。

了解軍事發展的人都知道，現代軍隊對航天及電子戰力的依賴愈來愈高，各國投放在陸軍的資源較幾十年前下降，大錢都投向空軍及海軍，而美國竟在資源份額極大的空軍難以落實棄中，而且不但無法脫鈎，還要愈用愈多，這不但是白宮的諷刺，更是對美國議員及軍方高層的狠狠一巴。

一旦反制 空軍休克 世事真的夠奇妙，中國關鍵技術成了美國空軍明知要戒、卻戒不了，甚至還用多了的要素，如果中國反制美國，也來個出口禁令，不是可以反掐美國空軍的喉嚨嗎？

報告公布後，白宮及美國軍方當然不理不回應，五角大樓卻臉上無光，因為美國軍方也像一般美國人，對華態度是嘴上說不要，心裏想切割，但掏出荷包掂量付款時，卻一點不猶豫地下單。