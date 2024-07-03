笑看天下：失道寡助 傲慢自恃

法國總統馬克龍宣布提早大選，原本想阻擋極右勢力。然而，在宣布提早大選的一刻，有人形容佢係「政治豪賭」，亦有指像古羅馬名將凱撒所說「骰子已被擲下」，開弓沒有回頭箭！可惜呢鋪可謂輸得甘。首輪投票結果：由瑪琳勒龐領導嘅極右國民聯盟以約33%嘅得票率領先，左翼聯盟新人民陣線得票約28%。

擲下骰子作出政治豪賭嘅馬克龍，其領導嘅中間派聯盟僅以約20%得票率排第3。國民聯盟能否成功籌組政府，取決於本月7日舉行的次輪投票。瑪琳勒龐向支持者發言，指馬克龍集團於首輪投票幾乎全軍覆沒，形容係民主發出嘅聲音，呼籲選民喺第二輪投票繼續支持國民聯盟，令佢哋贏得議會絕大多數議席，籌組新政府。

有民調推算，國民聯盟有望喺議會577席中取得230至280席，較現時嘅88席大幅進帳，並一躍成為國會最大黨。若然，28歲嘅國民聯盟主席巴爾代拉有望成為下任總理。此次選舉可能締造自二戰納粹傀儡政權維希法國政府以來，首個極右翼政府。此外，法國亦可能事隔22年，再現共治政府，總統與總理來自對立政黨，相信會對歐盟造成衝擊。可以想見，由對立政黨暫時瓜分總統權力，必然使馬克龍施政備受掣肘，影響內政和國策，甚至迫使馬克龍落台。要言之，馬克龍執政出現危機。

馬克龍的中間派和左派嘅領袖據悉正籌謀協商，希望阻撓極右勢力在法國戰後首次掌權的可能。然而，極右嘅國民聯盟氣勢如虹，反觀馬克龍敗局已呈。民無信不立，失信於民，呢場政治豪賭看來一鋪清袋機會壓一！法媒指馬克龍許多問題上立場強硬，加上故步自封，致令政治上愈來愈孤立，「失道寡助」加上傲慢自恃，焉能不敗？