撥亂反正：換走拜登 無限可能

昨日提到美國現任總統拜登，在首場選舉電視辯論中老態畢露，令到僅比他後生3歲半的前總統特朗普，看來比拜登年輕20年有多。說他老態畢露已算厚道，當地傳媒及政界，包括一些親民主黨媒體及其黨友，對拜登的批評更狠更直，質疑他不僅表情僵硬，聲線低沉，無法順暢有力地讀出一些已事先準備好的答案和針對對手的攻擊，更遑論臨場爆肚反擊，令本來只屬「五五波」或輕微落後的選舉戰局全面崩盤。

須知今次辯論安排已被指是有利拜登，甚至為他度身訂造，包括嚴格控制雙方發言時間，禁止搶咪插嘴和設有熄咪機制等等，以免拜登的緩慢發言不斷被轉數較快的特朗普打斷。但最後拜登仍未能把握有關優勢，連完整的語句及文法都無法組織好，為特朗普針對他的「失智」指控送上證據。反觀特朗普在被禁搶咪之下，表現得更為「正常」穩重，不會因插言過火而失言或惹人反感。

那麼這場選戰是否經已告終呢？也未必。多位民主黨人在辯論後提出，要避免敗選及阻止特朗普再次上台，唯一希望就是換走拜登。事實上，民主黨本來要等到8月中的全國黨代表大會，才正式確認該黨的總統候選人提名。問題是現時該黨只有拜登一位人選，而且他是經過繁複的初選程序產生，很難因一場電視辯論失利就將他踢走。最好是他有自知之明，自行退選，讓黨內的年輕政客自由競逐，開放給黨員重新挑選。

現時距離投票只有4個月，是否足以重推另一候選人並將特朗普擊敗呢？政治向來沒有甚麼是不可能，尤其在美國。況且現時似乎是不換人就必敗，冒險陣前易帥總勝過坐以待斃。美國大選結果還有無限可能性，為全球政局發展增添更多變數。